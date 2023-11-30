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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Олимпиакос
Фрайбург - Олимпиакос: обзор матча 30 ноября 2023
Фрайбург
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 5 тур
5 : 0
Завершен
Олимпиакос
3'
М. Грегоритч
8'
М. Грегоритч
36'
М. Грегоритч
42'
К. Сильдийя
77'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Олимпиакос
84'
Замена
Куини
️️️️
Родиней
84'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
84'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
С. Хецце
82'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Р. Салаи
️️️️
Н. Хефлер
78'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
78'
ГОЛ! 5:0!
Р. Доан
77'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
66'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
66'
Замена
М. Рехль
️️️️
М. Грегоритч
66'
57'
Желтая карточка
П. Рецос
50'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Д. Поденсе
46'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Александропулос
ГОЛ! 4:0!
К. Сильдийя
Пас отдал
М. Грегоритч
42'
ГОЛ! 3:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ж. Макенго
36'
34'
Желтая карточка
С. Хецце
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Р. Доан
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Эггештайн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Атуболу
33
Макенго
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
25
Сильдийя
11
Грегоритч
3-1-3-1-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
3
Ортега
5
Ндой
32
Хецце
14
Александропулос
2
Камара
7
Фортунис
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
11
Грегоритч
34
Рехль
34
Рехль
11
Грегоритч
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
27
Хефлер
7
Салаи
7
Салаи
27
Хефлер
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
23
Родиней
17
Куини
17
Куини
23
Родиней
14
Александропулос
10
Иборра
10
Иборра
14
Александропулос
32
Хецце
12
Карвалью
12
Карвалью
32
Хецце
11
Поденсе
7
Масурас
7
Масурас
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Фрайбург
Олимпиакос
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Фрайбург - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Европа-Парк
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