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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Ланс
Фрайбург - Ланс: обзор матча 22 февраля 2024
Фрайбург
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ланс
67'
Р. Салаи
90+2'
Р. Салаи
99'
М. Грегоритч
28'
Д. Кошта
45+2'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Ланс
120'
+1
Желтая карточка
У. Саид
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Р. Салаи
106'
105'
+3
Желтая карточка
Ф. Медина
103'
Замена
У. Саид
️️️️
С. Абдул Самед
103'
Замена
А. Диуф
️️️️
Ж. Гради
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Л. Кюблер
101'
ГОЛ! 3:2!
М. Грегоритч
99'
95'
Желтая карточка
А. Фульини
ГОЛ! 2:2!
Р. Салаи
90'
+2
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Рехль
86'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Гульде
86'
80'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
80'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Чавес
73'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
73'
Замена
Р. Агилар
️️️️
П. Франковски
67'
Желтая карточка
Ф. Сотока
ГОЛ! 1:2!
Р. Салаи
67'
65'
Желтая карточка
П. Франковски
Желтая карточка
Л. Кюблер
61'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Сильдийя
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ж. Макенго
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Э. Ваи
Желтая карточка
Л. Хелер
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
(К)
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
24
Флоран Муслия
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Атуболу
33
Макенго
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
20
Доан
7
Салаи
9
Хелер
25
Сильдийя
4-1-1-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
45
Хусанов
13
Чавес
99
Самед
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
17
Кюблер
30
Гюнтер
30
Гюнтер
17
Кюблер
5
Гульде
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Гульде
7
Салаи
24
Муслия
24
Муслия
7
Салаи
25
Сильдийя
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
25
Сильдийя
34
Рехль
32
Грифо
32
Грифо
34
Рехль
33
Макенго
11
Грегоритч
11
Грегоритч
33
Макенго
13
Чавес
21
Айдара
21
Айдара
13
Чавес
95
Франковски
2
Агилар
2
Агилар
95
Франковски
24
Гради
20
Диуф
20
Диуф
24
Гради
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
99
Самед
22
Саид
22
Саид
99
Самед
Остались в запасе
Фрайбург
Ланс
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фрайбург - Ланс
3
5
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
7
Нарушения
15
16
Количество передач
543
573
Сейвы
6
6
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.74
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Европа-Парк
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