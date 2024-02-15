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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ланс - Фрайбург
Ланс - Фрайбург: обзор матча 15 февраля 2024
Ланс
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Фрайбург
90'
Желтая карточка
М. Филипп
Замена
А. Хусанов
️️️️
М. Айдара
89'
86'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
86'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Салаи
Желтая карточка
У. Саид
81'
79'
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Рехль
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
72'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
72'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
А. Диуф
63'
Замена
Д. Чавес
️️️️
Р. Агилар
63'
Желтая карточка
К. Дансо
42'
Желтая карточка
Ж. Гради
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
(К)
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
28
Аянда Шишуба
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
21
Айдара
24
Гради
4
Дансо
2
Агилар
20
Диуф
21
Эль-Айнауи
95
Франковски
10
Кошта
11
Ваи
7
Сотока
3-1-3-2-1
1
Атуболу
17
Кюблер
5
Гульде
33
Макенго
27
Хефлер
14
Кайтель
8
Эггештайн
34
Рехль
7
Салаи
20
Доан
9
Хелер
2
Агилар
13
Чавес
13
Чавес
2
Агилар
21
Айдара
45
Хусанов
45
Хусанов
21
Айдара
20
Диуф
99
Самед
99
Самед
20
Диуф
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
34
Рехль
32
Грифо
32
Грифо
34
Рехль
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
7
Салаи
26
Филипп
26
Филипп
7
Салаи
Остались в запасе
Ланс
Фрайбург
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
28
Аянда Шишуба
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
28
Аянда Шишуба
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ланс - Фрайбург
3
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
15
Офсайды
3
0
Количество передач
499
371
Сейвы
4
0
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.44
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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