Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Молдова
Франция - Молдова: обзор матча 14 ноября 2019
Франция
14.11.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 9 тур
2 : 1
Завершен
Молдова
35'
Р. Варан
79'
О. Жиру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Молдова
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Жиру
79'
77'
Желтая карточка
В. Посмак
Желтая карточка
Л. Динь
73'
54'
Желтая карточка
И. Жардан
ГОЛ! 1:0!
Р. Варан
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
12
Корентен Толиссо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Семен Альтман
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Молдова
13
Андрей Кожокарь
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Манданда
3
Динь
4
Варан
5
Лангле
15
Павар
13
Канте
12
Толиссо
7
Коман
10
Мбаппе
7
Гризманн
9
Жиру
4-1-2-1
25
Кошелев
5
Посмак
2
Армаш
15
Жардан
10
Кочук
22
Карп
11
Гынсарь
7
Ионицэ
20
Платика
Остались в запасе
Франция
Молдова
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Андрей Кожокарь
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Семен Альтман
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Кожокарь
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Семен Альтман
Статистика матча Франция - Молдова
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Франция
Молдова
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+