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    Семен Альтман

    Тренер
    Имя Семен
    Отчество Иосифович
    Фамилия Альтман
    Гражданство Украина
    Дата рождения 21 апреля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2019 Исландия 3 : 0 Молдавия
    11.10.2019 Андорра 1 : 0 Молдавия
    14.10.2019 Молдавия 0 : 4 Албания
    14.11.2019 Франция 2 : 1 Молдавия
    17.11.2019 Молдавия 1 : 2 Исландия
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