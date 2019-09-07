Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семен Альтман - статистика

    Тренер
    Имя Семен
    Отчество Иосифович
    Фамилия Альтман
    Гражданство Украина
    Дата рождения 21 апреля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2019 Исландия 3 : 0 Молдавия
    11.10.2019 Андорра 1 : 0 Молдавия
    14.10.2019 Молдавия 0 : 4 Албания
    14.11.2019 Франция 2 : 1 Молдавия
    17.11.2019 Молдавия 1 : 2 Исландия
    • Читайте нас: 