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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Казахстан
Франция - Казахстан: обзор матча 13 ноября 2021
Франция
13.11.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
8 : 0
Завершен
Казахстан
6'
К. Мбаппе
12'
К. Мбаппе
32'
К. Мбаппе
55'
К. Бензема
59'
К. Бензема
75'
А. Рабьо
84'
А. Гризманн (П)
87'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Казахстан
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
К. Мбаппе
89'
88'
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Быстров
ГОЛ! 8:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Диаби
87'
86'
Желтая карточка
В. Васильев
ГОЛ с пенальти! 7:0!
А. Гризманн
84'
Замена
К. Лангле
️️️️
Л. Эрнандес
80'
Замена
Б. Павар
️️️️
К. Коман
80'
ГОЛ! 6:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Гризманн
75'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Н. Канте
72'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Бензема
72'
68'
Замена
Б. Байтана
️️️️
Е. Тапалов
60'
Замена
В. Васильев
️️️️
О. Омиртаев
60'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
А. Аимбетов
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Мбаппе
59'
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Эрнандес
55'
Желтая карточка
К. Бензема
52'
51'
Желтая карточка
О. Омиртаев
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Коман
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Коман
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Эрнандес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Самат Жарынбетов
ОП
22
Еркин Тапалов
ОП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
14
Владислав Васильев
АП
6
Алибек Касым
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
10
Бауыржан Байтана
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
19
Эрнандес
5
Кунде
4
Упамекано
21
Эрнандес
13
Канте
14
Рабьо
7
Коман
19
Бензема
10
Мбаппе
7
Гризманн
3-5-2
1
Покатилов
23
Эрланов
22
Марочкин
3
Алип
4
Быстров
5
Куат
10
Жарынбетов
22
Тапалов
6
Тайкенов
19
Омиртаев
17
Аимбетов
21
Эрнандес
5
Лангле
5
Лангле
21
Эрнандес
7
Коман
15
Павар
15
Павар
7
Коман
13
Канте
8
Чуамени
8
Чуамени
13
Канте
19
Бензема
20
Диаби
20
Диаби
19
Бензема
10
Мбаппе
22
Бен-Йеддер
22
Бен-Йеддер
10
Мбаппе
19
Омиртаев
14
Васильев
14
Васильев
19
Омиртаев
4
Быстров
5
Каиров
5
Каиров
4
Быстров
22
Тапалов
10
Байтана
10
Байтана
22
Тапалов
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
Остались в запасе
Франция
Казахстан
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Алибек Касым
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Алибек Касым
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Франция - Казахстан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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