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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линкольн - Фола
Линкольн - Фола: обзор матча 13 июля 2021
Линкольн
13.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Фола
19'
Т. Де Барр
39'
Л. Уолкер (П)
58'
К. Ронан
68'
Л. Уолкер (П)
73'
Т. Де Барр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Фола
85'
Желтая карточка
Д. Пиментель
Замена
B. Gómez
️️️️
Т. Де Барр
80'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Л. Уолкер
80'
Замена
Д. Сержант
️️️️
Р. Чиполина
80'
75'
Замена
C. Pascoal
️️️️
С. Бенси
ГОЛ! 5:0!
Т. Де Барр
Пас отдал
К. Гомес
73'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Уолкер
68'
62'
Замена
J. Diallo
️️️️
I. Boutrif
ГОЛ! 3:0!
К. Ронан
Пас отдал
Т. Де Барр
58'
Желтая карточка
С. Вайзмэн
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Уолкер
39'
ГОЛ! 1:0!
Т. Де Барр
Пас отдал
Р. Чиполина
19'
7'
Желтая карточка
G. Delgado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Марко Роса
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Фола
28
Жульен Кляйн
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
31
Диогу Пиментель
ОП
6
Бруну Фрейре
ОП
16
Idir Boutrif
ЦФ
1
Thomas Hym
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
Линкольн
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Лоло Солер
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
20
Фернандо Карралеро
ПВ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
88
George Cabrera
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Фола
10
Мирза Мустафич
АП
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
3-3-3-1
1
Голдвин
6
Лопеш
20
Бритто
14
Чиполина
2
Тоскано
8
Яхайя
2
Вайзмэн
8
Роса
8
Ронан
11
Уолкер
11
Де Барр
2-2-5
19
Уассиеро
28
Кляйн
31
Пиментель
6
Фрейре
8
27
Бенси
7
91
0
11
Де Барр
15
15
11
Де Барр
14
Чиполина
24
Сержант
24
Сержант
14
Чиполина
11
Уолкер
7
Кашаро
7
Кашаро
11
Уолкер
27
Бенси
6
6
27
Бенси
16
11
11
16
Остались в запасе
Линкольн
Фола
22
Грэм Торилья
ЦП
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Лоло Солер
ВР
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ПВ
9
Кике Гомес
ЦФ
88
George Cabrera
ЦФ
3
Джулиан Валарино
ПП
Главный тренер
Майк МакИлви
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
10
Мирза Мустафич
АП
9
Gauthier Caron
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Остались в запасе
22
Грэм Торилья
ЦП
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Лоло Солер
ВР
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
20
Фернандо Карралеро
ПВ
9
Кике Гомес
ЦФ
88
George Cabrera
ЦФ
3
Джулиан Валарино
ПП
Остались в запасе
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
10
Мирза Мустафич
АП
9
Gauthier Caron
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Линкольн - Фола
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
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Информация о матче
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