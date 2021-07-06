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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фола - Линкольн
Фола - Линкольн: обзор матча 06 июля 2021
Фола
06.07.2021, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Линкольн
65'
С. Бенси
26'
Ф. Карралеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фола - Линкольн
90'
+6
Замена
К. Ронан
️️️️
Л. Уолкер
90'
Желтая карточка
Б. Лопеш
89'
Замена
N. Kovalonoks
️️️️
Т. Де Барр
Замена
G. Caron
️️️️
R. Dikaba
84'
Замена
I. Boutrif
️️️️
L. Almada Correia
79'
71'
Замена
B. Gómez
️️️️
Л. Кашаро
ГОЛ! 1:1!
С. Бенси
65'
Желтая карточка
R. Dikaba
57'
Замена
B. Correia Mendes
️️️️
М. Мустафич
46'
Замена
R. Parreira
️️️️
М. Омосанья
46'
Желтая карточка
V. Muharemović
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Карралеро
Пас отдал
Т. Де Барр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фола
28
Жульен Кляйн
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
10
Мирза Мустафич
АП
15
Майкл Омосанья
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
Линкольн
1
Лоло Солер
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
8
Марко Роса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
20
Фернандо Карралеро
ПВ
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Фола
1
Thomas Hym
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
Линкольн
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
88
George Cabrera
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
18
Nikita Kovalonoks
ЦФ
15
Brian Gómez
ЦФ
2-1-1-5
28
Кляйн
19
Уассиеро
6
Фрейре
10
Мустафич
0
27
Бенси
4
8
9
4-1-2-1-2
1
Солер
2
Вайзмэн
6
Лопеш
14
Чиполина
2
Тоскано
8
Яхайя
8
Роса
11
Уолкер
20
Карралеро
11
Де Барр
7
Кашаро
4
9
9
4
41
41
16
16
15
Омосанья
17
17
15
Омосанья
10
Мустафич
7
7
10
Мустафич
11
Де Барр
18
18
11
Де Барр
7
Кашаро
15
15
7
Кашаро
11
Уолкер
8
Ронан
8
Ронан
11
Уолкер
Остались в запасе
Фола
Линкольн
1
Thomas Hym
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
88
George Cabrera
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
22
Грэм Торилья
ЦП
20
Итан Бритто
ЦЗ
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джулиан Валарино
ПП
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
1
Thomas Hym
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
Остались в запасе
88
George Cabrera
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
22
Грэм Торилья
ЦП
20
Итан Бритто
ЦЗ
25
Франсиско Паулино
ВР
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джулиан Валарино
ПП
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Фола - Линкольн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Стадион:
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