Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фола - Гетеборг
Фола - Гетеборг: обзор матча 10 июля 2014
Фола
10.07.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Гетеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фола - Гетеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Стадион:
Жози Бартель
Новости команд
Все
Фола
Гетеборг
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+