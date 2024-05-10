Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Коло-Коло - Флуминенсе
Коло-Коло - Флуминенсе: обзор матча 10 мая 2024
Коло-Коло
10.05.2024, пятница, 03:00
Кубок Либертадорес, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
74'
Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коло-Коло - Флуминенсе
90'
+4
Желтая карточка
Д. Теранс
Замена
B. Gutiérrez
️️️️
Ó. Opazo
90'
Замена
L. Benegas
️️️️
М. Боладос
90'
Желтая карточка
G. Paiva
88'
83'
Замена
А. Карлос
️️️️
Ф. Мело
82'
Замена
Гуга
️️️️
Гансо
79'
Желтая карточка
Маноэл
74'
ГОЛ! 0:1!
Маноэл
Пас отдал
Марсело
Замена
G. Paiva
️️️️
D. Pizarro
71'
Желтая карточка
E. Wiemberg
69'
66'
Желтая карточка
Фабио
45'
+2
Желтая карточка
Гансо
45'
Желтая карточка
Ф. Мело
39'
Замена
Александер
️️️️
Д. Коста
28'
Желтая карточка
Г. Кано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
5
Эстебан Павес
ЦП
15
Кристиан Савала
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Фелипе Мело
(К)
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
27
Matías Moya
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
20
Висенте Писарро
ЦП
2
Óscar Opazo
ЦП
9
G. Paiva
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
9
Leandro Benegas
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
11
Маркос Боладос
ЦФ
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
12
Марсело
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
5
Александер
ОП
10
Гансо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
2-1-2
25
Кортес
4
Сальдивия
37
Фалькон
5
Павес
22
15
Савала
1-1-1-3-1
1
Фабио
26
Маноэл
30
Мело
8
Мартинелли
11
Маркиньос
11
Ариас
11
Коста
45
Лима
22
9
9
22
21
21
2
2
Боладос
9
9
Боладос
11
Боладос
11
Боладос
30
Мело
3
Карлос
3
Карлос
30
Мело
Гансо
23
Гуга
23
Гуга
Гансо
11
Коста
5
Александер
5
Александер
11
Коста
10
Гансо
10
Гансо
Остались в запасе
Коло-Коло
Флуминенсе
1
Fernando de Paul
ВР
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
27
Matías Moya
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
20
Висенте Писарро
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
27
Felipe Alves
ВР
12
Марсело
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
27
Matías Moya
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
20
Висенте Писарро
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
12
Марсело
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Коло-Коло - Флуминенсе
2
6
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
8
Офсайды
4
3
Количество передач
496
319
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
14
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.3
Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
- : -
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
Новости команд
Все
Коло-Коло
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
2 октября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+