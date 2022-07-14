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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Флориана
Петрокуб - Флориана: обзор матча 14 июля 2022
Петрокуб
14.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Флориана
26'
Я. Цуркан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Флориана
Замена
М. Потырнике
️️️️
М. Йосипой
90'
+2
Замена
A. Fedorov
️️️️
Я. Цуркан
90'
+2
Замена
А. Бежан
️️️️
М. Кожокару
83'
Замена
К. Котогой
️️️️
В. Амброш
74'
Желтая карточка
С. Платика
73'
67'
Замена
А. Оверенд
️️️️
L. Trillò
Желтая карточка
В. Богачук
42'
ГОЛ! 1:0!
Я. Цуркан
Пас отдал
C. Sandu
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Виктор Богачук
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Флориана
33
Georgi Kitanov
ВР
25
Lorenzo Trillò
ЦЗ
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
22
Жан Бусуттиль
ЦП
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Флориана
7
Адам Оверенд
ПЗ
4-3-3
12
Аврам
67
Ревенко
4
Мудрак
8
Цуркан
90
Жардан
7
Йосипой
79
Богачук
13
Кожокару
10
9
Амброш
11
Платика
2-1-1-2
33
25
3
Рутьенс
8
Гарсия
22
Бусуттиль
77
8
7
Йосипой
21
Потырнике
21
Потырнике
7
Йосипой
9
Амброш
94
Котогой
94
Котогой
9
Амброш
8
Цуркан
13
13
8
Цуркан
13
Кожокару
10
Бежан
10
Бежан
13
Кожокару
25
7
Оверенд
7
Оверенд
25
Остались в запасе
Петрокуб
Флориана
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Остались в запасе
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Петрокуб - Флориана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
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