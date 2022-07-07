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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флориана - Петрокуб
Флориана - Петрокуб: обзор матча 07 июля 2022
Флориана
07.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Петрокуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Флориана - Петрокуб
90'
+2
Желтая карточка
С. Платика
86'
Желтая карточка
А. Бежан
80'
Замена
C. Sandu
️️️️
И. Ревенко
70'
Замена
К. Котогой
️️️️
Я. Цуркан
59'
Желтая карточка
М. Кожокару
Замена
L. Trillò
️️️️
A. Garzia
58'
52'
Желтая карточка
И. Жардан
Желтая карточка
A. Garzia
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флориана
33
Georgi Kitanov
ВР
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
7
Адам Оверенд
ПЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
22
Жан Бусуттиль
ЦП
77
Alejandro Garzia
ЦФ
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
9
Kristian Keqi
ЦФ
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
79
Виктор Богачук
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Флориана
25
Lorenzo Trillò
ЦЗ
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
2-1-1-3
33
3
Рутьенс
7
Оверенд
8
Гарсия
22
Бусуттиль
9
8
77
4-2-2
12
Аврам
4
Мудрак
8
Цуркан
90
Жардан
67
Ревенко
79
Богачук
13
Кожокару
9
Амброш
11
Платика
77
25
25
77
8
Цуркан
94
Котогой
94
Котогой
8
Цуркан
67
Ревенко
10
10
67
Ревенко
Остались в запасе
Флориана
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Остались в запасе
Остались в запасе
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Флориана - Петрокуб
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
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