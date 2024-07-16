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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Целе - Флора
Целе - Флора: обзор матча 16 июля 2024
Целе
16.07.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Флора
73'
А. Матко (П)
76'
Ж. Карничник
12'
Т. Варьюнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Флора
Замена
M. Kavčič
️️️️
А. Крефл
79'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Карничник
Пас отдал
Д. Попович
76'
75'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Д. Кураксин
Замена
Р. Ааронс
️️️️
А. Матко
74'
74'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Лепик
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Матко
73'
Желтая карточка
М. Дулкэ
67'
Желтая карточка
А. Крефл
61'
Замена
Т. Светлин
️️️️
Л. Бобичанец
46'
Замена
Д. Попович
️️️️
М. Квесич
46'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
Н. Коутер
46'
Желтая карточка
Н. Коутер
43'
Желтая карточка
Л. Бобичанец
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Варьюнд
Пас отдал
С. Зенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Флора
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
32
Владислав Крейда
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
22
Денис Попович
ЦП
16
Тамар Светлин
АП
9
Эдмилсон
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Флора
23
Михаил Колобов
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
2-1-2-3-2
77
Розман
43
Крефл
3
Вуклишевич
88
Дулкэ
10
Коутер
8
Квесич
77
Брнич
8
Бобичанец
17
Матко
26
Зец
47
Кучис
3-2-1-4
26
Хуссар
6
16
Тугьяс
32
Крейда
8
Соометс
7
Кураксин
14
Варьюнд
20
Зенев
33
22
Лепик
10
Коутер
2
Карничник
2
Карничник
10
Коутер
43
Крефл
25
25
43
Крефл
8
Квесич
22
Попович
22
Попович
8
Квесич
8
Бобичанец
16
Светлин
16
Светлин
8
Бобичанец
17
Матко
17
Ааронс
17
Ааронс
17
Матко
22
Лепик
14
Васильев
14
Васильев
22
Лепик
7
Кураксин
9
Аллику
9
Аллику
7
Кураксин
Остались в запасе
Целе
Флора
13
Lovro Štubljar
ВР
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
9
Эдмилсон
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
23
Михаил Колобов
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
9
Эдмилсон
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Остались в запасе
23
Михаил Колобов
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Целе - Флора
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
З'Дежеле
Посещаемость:
2382 из 13059 зрителей (18%)
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