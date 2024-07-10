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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Флора - Целе
Флора - Целе: обзор матча 10 июля 2024
Флора
10.07.2024, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 5
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Целе
7'
А. Матко
10'
Д. Вуклишевич
71'
Р. Ааронс
90'
Т. Светлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флора - Целе
90'
ГОЛ! 0:4!
Т. Светлин
Замена
Т. Варьюнд
️️️️
С. Зенев
75'
74'
Замена
Д. Попович
️️️️
Л. Менало
74'
Замена
Н. Коутер
️️️️
Ж. Карничник
71'
ГОЛ! 0:3!
Р. Ааронс
70'
Замена
М. Квесич
️️️️
Л. Бобичанец
70'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
А. Матко
Желтая карточка
Э. Тугьяс
44'
Желтая карточка
К. Хуссар
37'
21'
Пенальти не реализован!
А. Матко
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. Вуклишевич
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Матко
Пас отдал
А. Крефл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
8
Маркус Соометс
ЦП
32
Владислав Крейда
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ПВ
26
Давид Зец
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
47
Армандас Кучис
ЦФ
16
Тамар Светлин
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Флора
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
14
Тони Варьюнд
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
3-2-1-4
16
Тугьяс
6
26
Хуссар
8
Соометс
32
Крейда
7
Кураксин
20
Зенев
33
22
Лепик
9
Аллику
3-2-5
77
Розман
2
Карничник
19
43
Крефл
17
Матко
8
Бобичанец
26
Зец
3
Вуклишевич
16
Светлин
47
Кучис
17
Менало
20
Зенев
14
Варьюнд
14
Варьюнд
20
Зенев
2
Карничник
10
Коутер
10
Коутер
2
Карничник
17
Менало
22
Попович
22
Попович
17
Менало
8
Бобичанец
8
Квесич
8
Квесич
8
Бобичанец
17
Матко
17
Ааронс
17
Ааронс
17
Матко
Остались в запасе
Флора
Целе
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
25
Matija Kavčič
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Флора - Целе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
Посещаемость:
2002
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