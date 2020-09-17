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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Флора - КР Рейкьявик
Флора - КР Рейкьявик: обзор матча 17 сентября 2020
Флора
17.09.2020, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
КР Рейкьявик
7'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флора - КР Рейкьявик
Замена
М. Лепик
️️️️
Р. Саппинен
81'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
Р. Аллику
74'
66'
Замена
Ó. Örn Hauksson
️️️️
P. Rafn Pálmason
Замена
М. Соометс
️️️️
М. Миллер
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Саппинен
7'
6'
Замена
П. Паньед
️️️️
F. Orri Margeirsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
32
Владислав Крейда
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
КР Рейкьявик
3
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
14
Ægir Jarl Jónasson
ЦФ
1
Beitir Ólafsson
ЦФ
11
Kennie Knak Chopart
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
29
Stefán Árni Geirsson
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
10
Pálmi Rafn Pálmason
ЦФ
21
Kristján Flóki Finnbogason
ЦФ
23
Atli Sigurjónsson
ЦФ
Флора
3
Максим Паскочи
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
КР Рейкьявик
10
Пабло Паньед
АП
28
Hjalti Sigurðsson
ЦФ
13
Gudjón Orri Sigurjónsson
ЦФ
17
Alex Freyr Hilmarsson
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
14
Jóhannes Kristinn Bjarnason
ЦФ
4-5-1
38
Игонен
4
Лукка
24
Пюрг
2
Кууск
2
Лиландер
10
Миллер
14
Васильев
99
Синявский
15
Саппинен
32
Крейда
9
Аллику
1-5
3
Палмасон
29
23
21
10
8
15
Саппинен
22
Лепик
22
Лепик
15
Саппинен
10
Миллер
8
Соометс
8
Соометс
10
Миллер
9
Аллику
23
Ливак
23
Ливак
9
Аллику
8
10
Паньед
10
Паньед
8
10
30
30
10
Остались в запасе
Флора
КР Рейкьявик
77
Kristen Lapa
ЦФ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Главный тренер
Норберт Хюрт
28
Hjalti Sigurðsson
ЦФ
13
Gudjón Orri Sigurjónsson
ЦФ
17
Alex Freyr Hilmarsson
ЦФ
14
Jóhannes Kristinn Bjarnason
ЦФ
Остались в запасе
77
Kristen Lapa
ЦФ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Остались в запасе
28
Hjalti Sigurðsson
ЦФ
13
Gudjón Orri Sigurjónsson
ЦФ
17
Alex Freyr Hilmarsson
ЦФ
14
Jóhannes Kristinn Bjarnason
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Флора - КР Рейкьявик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Кефлавик
2 : 3
17.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
КР Рейкьявик
5 : 1
13.09.2026
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