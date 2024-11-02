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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рединг - Флитвуд
Рединг - Флитвуд: обзор матча 02 ноября 2024
Рединг
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Флитвуд
48'
Т. Биндон
86'
А. Одубеко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рединг - Флитвуд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Одубеко
86'
Замена
B. Tuma
️️️️
Ч. Кэмпбелл
85'
Замена
Х. Книббс
️️️️
S. Spencer
78'
Замена
М. Крейг
️️️️
A. Ahmed
78'
76'
Замена
T. Lonergan
️️️️
М. Хелм
76'
Замена
Р. Брум
️️️️
К. Джонстон
75'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Graydon
75'
Замена
Л. Шоу
️️️️
М. Виртю
75'
Замена
А. Одубеко
️️️️
R. Coughlan
Замена
A. Akande
️️️️
М. Камара
63'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Т. Биндон
63'
ГОЛ! 1:0!
Т. Биндон
Пас отдал
Ч. Сэвидж
48'
Желтая карточка
T. Rushesha
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
39
Ashqar Ahmed
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
47
Shay Spencer
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
28
Мамади Камара
АП
15
Jayden Wareham
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
32
Kayden Hughes
ЦЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
16
Elliot Bonds
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
19
Andre Garcia
ЦП
44
Tyler Sackey
ЦП
26
Basil Tuma
ЦП
23
Adrian Akande
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Флитвуд
29
Лайам Шоу
ОП
29
Owen Devonport
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
3-1-2-2-2
27
Баттон
39
34
44
Биндон
8
Сэвидж
4
Эллиот
47
28
Камара
20
Кэмпбелл
14
15
3-5-1-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
5
32
16
10
Хелм
10
Мэйор
19
24
Виртю
44
Паттерсон
19
44
Биндон
27
Мбенг
27
Мбенг
44
Биндон
39
14
Крейг
14
Крейг
39
20
Кэмпбелл
26
26
20
Кэмпбелл
28
Камара
23
23
28
Камара
47
8
Книббс
8
Книббс
47
24
Виртю
29
Шоу
29
Шоу
24
Виртю
2
Джонстон
14
Брум
14
Брум
2
Джонстон
19
11
Одубеко
11
Одубеко
19
10
Хелм
18
18
10
Хелм
19
23
Харрат
23
Харрат
19
Остались в запасе
Рединг
Флитвуд
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
19
Andre Garcia
ЦП
44
Tyler Sackey
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
29
Owen Devonport
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
19
Andre Garcia
ЦП
44
Tyler Sackey
ЦП
Остались в запасе
29
Owen Devonport
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Рединг - Флитвуд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 4
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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