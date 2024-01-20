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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Портсмут
Флитвуд - Портсмут: обзор матча 20 января 2024
Флитвуд
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Портсмут
90'
+1
Желтая карточка
П. Лэйн
90'
Желтая карточка
М. Пак
84'
Замена
C. Ogilvie
️️️️
T. Lowery
77'
Желтая карточка
C. Shaughnessy
Замена
R. Coughlan
️️️️
Д. Мэйор
77'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
Д. Стокли
77'
Замена
P. Omochere
️️️️
Д. Мэрриот
60'
Желтая карточка
Д. Мэрриот
57'
46'
Замена
C. Saydee
️️️️
Д. Моррел
42'
Желтая карточка
Д. Моррел
Желтая карточка
B. Heneghan
36'
Желтая карточка
Д. Вела
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
9
Promise Omochere
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
38
Christian Saydee
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
2-5-1-3
32
Ирл
44
22
10
Мэйор
16
Вела
12
18
Лаваль
44
9
Стокли
1
7
Мэрриот
2-5-3
1
Норрис
20
Раггет
16
Моррел
32
Лэйн
24
Девлин
7
Пак
18
6
6
9
11
Камара
9
Стокли
44
Паттерсон
44
Паттерсон
9
Стокли
7
Мэрриот
9
9
7
Мэрриот
10
Мэйор
19
19
10
Мэйор
18
3
3
18
16
Моррел
38
38
16
Моррел
Остались в запасе
Флитвуд
Портсмут
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
3
Jack Sparkes
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
3
Jack Sparkes
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Флитвуд - Портсмут
3
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
289
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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