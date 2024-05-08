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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палестино - Фламенго
Палестино - Фламенго: обзор матча 08 мая 2024
Палестино
08.05.2024, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
63'
F. Cornejo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестино - Фламенго
90'
+3
Желтая карточка
Айртон
88'
Желтая карточка
Жерсон
Замена
A. Ceza
️️️️
B. Rojas
84'
Желтая карточка
B. Rojas
80'
Желтая карточка
N. Linares
77'
76'
Замена
Г. Варела
️️️️
Уэсли
75'
Замена
Айртон
️️️️
М. Винья
Замена
J. Abrigo
️️️️
A. Martínez
75'
Замена
P. Palacio
️️️️
B. Carrasco
75'
73'
Желтая карточка
Уэсли
67'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Б. Энрике
67'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Аллан
ГОЛ! 1:0!
F. Cornejo
63'
Замена
F. Cornejo
️️️️
M. Dávila
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
14
Joe Abrigo
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-4
23
13
28
5
15
10
22
27
11
7
17
Роман
4-2-2-2
1
Росси
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Винья
29
Аллан
8
Жерсон
18
де ла Крус
27
Энрике
7
Эвертон
9
Педро
10
14
14
10
15
4
4
15
22
20
20
22
7
24
24
7
6
Винья
6
Айртон
6
Айртон
6
Винья
43
Уэсли
2
Варела
2
Варела
43
Уэсли
29
Аллан
9
Барбоза
9
Барбоза
29
Аллан
27
Энрике
7
Араухо
7
Араухо
27
Энрике
Остались в запасе
Палестино
Фламенго
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
Главный тренер
Пабло Санчес
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Палестино - Фламенго
2
3
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
8
Офсайды
3
1
Количество передач
284
521
Сейвы
3
4
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.46
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
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