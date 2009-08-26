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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Спортинг
Фиорентина - Спортинг: обзор матча 26 августа 2009
Фиорентина
26.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Спортинг
54'
С. Йоветич
35'
Ж. Моутинью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Спортинг
+2
Желтая карточка
М. Канейра
Замена
Тонел
️️️️
П. Силва
Замена
М. Донадель
️️️️
К. Дзанетти
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
А. Маркес
Желтая карточка
С. Йоветич
Замена
К. Салейру
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
К. Дзанетти
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Маркьонни
Желтая карточка
П. Силва
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Гобби
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Д. Комотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
0
Педро Силва
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
14
Матиас Фернандес
АП
8
Жоао Моутинью
(К)
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
16
Янник Джало
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
18
Гобби
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Комотто
14
Дзанетти
11
Варгас
18
Монтоливо
32
Маркьонни
12
Муту
19
Джилардино
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Силва
23
Карришу
4
Полга
5
Маркес
44
Велозу
8
Моутинью
25
Перейринья
14
Фернандес
16
Джало
19
Лиедсон
14
Дзанетти
33
Донадель
33
Донадель
14
Дзанетти
12
Муту
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
12
Муту
18
Гобби
9
Йоветич
9
Йоветич
18
Гобби
0
Силва
4
Тонел
4
Тонел
0
Силва
14
Фернандес
29
Салейру
29
Салейру
14
Фернандес
Остались в запасе
Фиорентина
Спортинг
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
78
Абел
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
78
Абел
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Фиорентина - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн (Англия)
Питер Керкап (Англия)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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