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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Фиорентина
Спортинг - Фиорентина: обзор матча 18 августа 2009
Спортинг
18.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фиорентина
59'
С. Вукчевич
67'
М. Велозу
7'
Х. Варгас
79'
А. Джилардино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Фиорентина
Замена
Я. Джало
️️️️
Э. Поштига
Замена
М. Донадель
️️️️
Р. Монтоливо
ГОЛ! 2:2!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Гобби
Замена
М. Канейра
️️️️
А. Маркес
ГОЛ! 2:1!
М. Велозу
Пас отдал
Лиедсон
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Муту
Вторая желтая
С. Вукчевич
ГОЛ! 1:1!
С. Вукчевич
Замена
Б. Перейринья
️️️️
П. Силва
Желтая карточка
Д. Дайнелли
15'
Желтая карточка
К. Дзанетти
11'
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
С. Вукчевич
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Пас отдал
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
0
Педро Силва
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
14
Матиас Фернандес
АП
8
Жоао Моутинью
(К)
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
12
Адриан Муту
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Спортинг
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
16
Янник Джало
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
5
Маркес
23
Карришу
4
Полга
0
Силва
44
Велозу
3
Вукчевич
8
Моутинью
14
Фернандес
19
Лиедсон
9
Поштига
4-4-1-1
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Монтоливо
14
Дзанетти
11
Варгас
12
Муту
19
Джилардино
5
Маркес
4
Канейра
4
Канейра
5
Маркес
0
Силва
25
Перейринья
25
Перейринья
0
Силва
9
Поштига
16
Джало
16
Джало
9
Поштига
18
Монтоливо
33
Донадель
33
Донадель
18
Монтоливо
12
Муту
9
Йоветич
9
Йоветич
12
Муту
Остались в запасе
Спортинг
Фиорентина
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
8
Фабио Рошембак
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Спортинг - Фиорентина
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
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1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вомош (оба - Венгрия)
Делегат:
Одд Флаттум (Норвегия)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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