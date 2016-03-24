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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Филиппины
Узбекистан - Филиппины: обзор матча 24 марта 2016
Узбекистан
24.03.2016, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа H, 9 тур
1 : 0
Завершен
Филиппины
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Статистика матча Узбекистан - Филиппины
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
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