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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Ницца
Ференцварош - Ницца: обзор матча 24 октября 2024
Ференцварош
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
15'
М. Бомбито (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Ницца
Замена
Э. Ботка
️️️️
М. Абу Фани
90'
+6
84'
Красная карточка
П. Росарио
Желтая карточка
А. Траоре
84'
Замена
М. Салданья
️️️️
Б. Варга
80'
74'
Замена
Б. Буанани
️️️️
А. Менди
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Закариассен
74'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
Э. Чивич
74'
Замена
Х. Майга
️️️️
К. Боржес
73'
65'
Замена
А. Абди
️️️️
Т. Луше
64'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Г. Лаборд
64'
Замена
М. Чо
️️️️
Э. Гессан
46'
Замена
Ж. Бога
️️️️
С. Диоп
45'
+1
Желтая карточка
М. Абдельмонем
39'
Желтая карточка
М. Бомбито
Желтая карточка
Б. Варга
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Бомбито
Пас отдал
И. Сиссе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Кади Боржес
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
(К)
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
22
Иссиага Камара
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-3-2-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Гартенманн
26
Сиссе
25
Макрецкис
15
Абу Фани
16
Закариассен
20
Боржес
88
Ромменс
19
Варга
14
Траоре
4-1-2-1-2
1
Булка
92
Клосс
15
Бомбито
5
Абдельмонем
33
Менди
13
Росарио
6
Будауи
23
Луше
10
Диоп
29
Гессан
9
Лаборд
16
Закариассен
2
Рамирес
2
Рамирес
16
Закариассен
15
Абу Фани
21
Ботка
21
Ботка
15
Абу Фани
20
Боржес
80
Майга
80
Майга
20
Боржес
77
Чивич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
77
Чивич
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
23
Луше
2
Абди
2
Абди
23
Луше
10
Диоп
13
Бога
13
Бога
10
Диоп
33
Менди
26
Буанани
26
Буанани
33
Менди
9
Лаборд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
50
Чо
29
Гессан
Остались в запасе
Ференцварош
Ницца
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ференцварош - Ницца
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
391
435
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.96
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Ницца
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
- : -
06.12.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Групама Арена
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