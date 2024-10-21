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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Феникс
Монтевидео Уондерерс - Феникс: обзор матча 21 октября 2024
Монтевидео Уондерерс
21.10.2024, понедельник, 02:30
Уругвай. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Феникс
50'
К. Ролон (П)
78'
S. de Marco
83'
A. Schetino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Феникс
Желтая карточка
L. Morales
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
A. Alfaro
Замена
E. Crucci
️️️️
B. Veglio
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
A. Schetino
81'
Замена
B. Caetano
️️️️
S. Franca
78'
ГОЛ! 1:1!
S. de Marco
Замена
M. Suárez
️️️️
N. Queiroz
77'
Замена
L. Otormín
️️️️
T. Viudez
77'
65'
Замена
S. de Marco
️️️️
S. da Silva
64'
Замена
F. Estoyanoff
️️️️
A. Alfaro
64'
Замена
S. Cortelezzi
️️️️
M. Juambeltz
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ролон
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
23
Emiliano García
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
16
José Alberti
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
5
Andrés Schetino
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
3-5-2
25
23
4
4
8
5
16
10
8
Ролон
15
11
3-2-2-2
25
20
14
24
24
20
16
17
8
9
5
15
15
5
10
13
13
10
8
29
29
8
14
11
11
14
9
26
26
9
20
8
8
20
8
17
17
8
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Феникс
1
Mauro Silveira
ВР
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
24
Pablo Suarez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
33
Agustín Requena
ВР
5
Andrés Schetino
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
1
Mauro Silveira
ВР
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
24
Pablo Suarez
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
5
Andrés Schetino
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Феникс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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Монтевидео Уондерерс
Феникс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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