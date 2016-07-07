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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бельцы - Фехервар
Бельцы - Фехервар: обзор матча 07 июля 2016
Бельцы
07.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бельцы - Фехервар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Бельцы
1 : 0
26.04.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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