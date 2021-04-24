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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Смоленск
Знамя Труда - Смоленск: обзор матча 24 апреля 2021
Знамя Труда
24.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 21 тур
0 : 1
Завершен
Смоленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Знамя Труда - Смоленск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
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25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Смоленск
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Бр
1 : 1
28.07.2021
Смоленск
Россия. Кубок, 1/256 финала
Смоленск
0 : 0
14.07.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Смоленск
1 : 3
15.06.2021
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Звезда
4 : 1
10.06.2021
Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Смоленск
0 : 0
04.06.2021
Казанка
Информация о матче
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2021.08.02 16:06
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