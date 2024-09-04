Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Знамя Труда - Ленинградец
Знамя Труда - Ленинградец: обзор матча 04 сентября 2024
Знамя Труда
04.09.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Ленинградец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Знамя Труда - Ленинградец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Новости команд
Все
Знамя Труда
Ленинградец
«Ленинградец» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:50
Первая лига России: шансы «Ленинградца» и «Волги Ульяновск» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 08:58
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Ленинградец» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:50
Первая лига России: шансы «Ленинградца» и «Волги Ульяновск» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 08:58
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+