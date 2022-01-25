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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Жилина
Зенит - Жилина: обзор матча 25 января 2022
Зенит
25.01.2022, вторник, 10:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Зенит - Жилина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Жилина
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
- : -
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Зенит
Жилина
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Вчера, 21:43
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Горшков раскрыл свое отношение к «Зениту» после слов о привилегиях для легионеров
Вчера, 15:10
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Орлов высказался о проблемах «Зенита» в конце осени
Вчера, 13:57
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Вчера, 12:25
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