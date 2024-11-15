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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фенербахче - Зенит
Фенербахче - Зенит: обзор матча 15 ноября 2024
Фенербахче
15.11.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Зенит
20'
Д. Тосун
63'
Л. Мерджан
35'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Зенит
Замена
K. Akyazi
️️️️
Д. Тосун
89'
82'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
И. Ахметов
77'
Замена
К. Воинков
️️️️
А. Соболев
77'
Замена
А. Тарасов
️️️️
А. Ерохин
68'
Замена
Г. Кашеев
️️️️
В. Барриос
68'
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
Д. Сантос
68'
Замена
С. Чернов
️️️️
Нино
ГОЛ! 2:1!
Л. Мерджан
Пас отдал
Д. Тадич
63'
Замена
S. Tograk
️️️️
З. Дурсун
60'
Замена
Э. Четин
️️️️
И. Эгрибаят
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
Пас отдал
И. Ахметов
34'
Замена
Л. Гонду
️️️️
М. Глушенков
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Д. Тадич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
42
Зеки Дурсун
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Kaan Akyazi
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Зенит
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
2-1-2-3-2
70
Эгрибаят
50
Бекао
4
Акчичек
28
Элмаз
42
Дурсун
7
Фред
10
Тадич
22
Мерджан
70
Айдын
23
Тосун
18
Костич
4-1-1-2-2
16
Адамов
5
Родригао
78
Чистяков
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
23
Тосун
70
70
23
Тосун
70
Эгрибаят
54
Четин
54
Четин
70
Эгрибаят
42
Дурсун
81
81
42
Дурсун
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
7
Соболев
64
Воинков
64
Воинков
7
Соболев
21
Ерохин
47
Тарасов
47
Тарасов
21
Ерохин
3
Дуглас Сантос
5
Мушкарин
5
Мушкарин
3
Дуглас Сантос
33
Нино
85
Чернов
85
Чернов
33
Нино
10
Глушенков
32
Гонду
32
Гонду
10
Глушенков
5
Барриос
40
Кашеев
40
Кашеев
5
Барриос
Остались в запасе
Фенербахче
Зенит
Главный тренер
Жозе Моуринью
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
Остались в запасе
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Фенербахче - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.12.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
3 : 0
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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