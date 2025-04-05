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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Уфа
Тюмень - Уфа: обзор матча 05 апреля 2025
Тюмень
05.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
28'
В. Бочеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Уфа
86'
Желтая карточка
О. Баклов
Замена
Д. Карпов
️️️️
В. Шитов
83'
78'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
78'
Замена
В. Ложкин
️️️️
К. Муллин
Замена
И. Мокаев
️️️️
И. Пяткин
76'
74'
Замена
К. Троянов
️️️️
А. Анисимов
71'
Желтая карточка
А. Гуренко
69'
Желтая карточка
А. Анисимов
66'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Мацхарашвили
Желтая карточка
В. Шитов
44'
Желтая карточка
Н. Печенкин
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Бочеров
14'
Желтая карточка
В. Бочеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
10
Андрей Савинов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
3-3-2-1
12
Довгаль
30
Шавлохов
24
Коротков
34
Храмцов
6
Печенкин
85
Пяткин
2
Поройков
10
Савинов
17
Шитов
24
Коротаев
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
85
Пяткин
90
Мокаев
90
Мокаев
85
Пяткин
17
Шитов
11
Карпов
11
Карпов
17
Шитов
17
Анисимов
79
Троянов
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Тюмень
Уфа
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
44
Amir Akhmedzhanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Тюмень - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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