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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Уфа - Пхохан Стилерс
Уфа - Пхохан Стилерс: обзор матча 13 февраля 2015
Уфа
13.02.2015, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уфа - Пхохан Стилерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
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- : -
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
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04.11.2026
Гамба Осака
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
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1 : 1
01.11.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Стадион:
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