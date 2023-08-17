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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Твенте
Рига - Твенте: обзор матча 17 августа 2023
Рига
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Твенте
57'
Д. Ротс
90'
Г. Бесселинк
90+2'
Н. Унювар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рига - Твенте
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Н. Унювар
Пас отдал
М. Угальде
90'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бесселинк
Пас отдал
Y. Taha
84'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
80'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
Ю. Регер
80'
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
80'
Замена
M. Rots
️️️️
А. Сампстед
Замена
Л. Иберико
️️️️
Э. Контрерас
75'
72'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
М. Регза
64'
Замена
G. Mankenda
️️️️
Р. Юрковскис
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротс
Пас отдал
Д. Бренет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
98
Нилс Пуринс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Brian Peña
ЦП
11
Douglas Aurélio
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Рига
1
Рихардс Матревикс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
16
Луис Иберико
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
10
Younes Taha
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
3-3-1-3
98
Пуринс
15
Босанчич
5
21
Муса
34
Черномордис
6
Бабец
13
Юрковскис
11
9
Контрерас
18
Регза
11
4-3-1-2
1
Уннершталь
30
Бренет
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
18
Регза
25
25
18
Регза
13
Юрковскис
77
77
13
Юрковскис
9
Контрерас
16
Иберико
16
Иберико
9
Контрерас
2
Сампстед
39
39
2
Сампстед
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
11
Ротс
10
10
11
Ротс
44
Регер
41
Бесселинк
41
Бесселинк
44
Регер
9
ван Вольфсвинкел
37
Унювар
37
Унювар
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Рига
Твенте
1
Рихардс Матревикс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
Главный тренер
Адриан Гула
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
1
Рихардс Матревикс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Рига - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 5 тур
Рига
- : -
10.12.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
2 : 0
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
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