Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Твенте - Рига
Твенте - Рига: обзор матча 10 августа 2023
Твенте
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Рига
11'
А. Сампстед
67'
Д. Ротс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Рига
86'
Желтая карточка
А. Черномордис
Замена
M. Rots
️️️️
А. Сампстед
84'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
84'
73'
Замена
М. Сойсало
️️️️
Э. Контрерас
73'
Замена
Р. Юрковскис
️️️️
П. Босанчич
Желтая карточка
Н. Унювар
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ротс
67'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Влап
64'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Киоло
64'
46'
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
М. Регза
44'
Желтая карточка
Э. Контрерас
41'
Желтая карточка
Н. Музинга
ГОЛ! 1:0!
А. Сампстед
Пас отдал
М. Киоло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Рига
98
Нилс Пуринс
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
15
Петар Босанчич
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Рига
12
Kristaps Zommers
ВР
1
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Хрвойе Бабец
ОП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
11
Brian Peña
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
16
Луис Иберико
ЦФ
4-2-2-2
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
3-2-1-4
98
Пуринс
5
34
Черномордис
15
Босанчич
21
Муса
25
Музинга
18
Йойич
18
Регза
9
Контрерас
11
77
2
Сампстед
39
39
2
Сампстед
6
Киоло
44
Регер
44
Регер
6
Киоло
9
ван Вольфсвинкел
41
Бесселинк
41
Бесселинк
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
37
Унювар
37
Унювар
14
Влап
15
Босанчич
13
Юрковскис
13
Юрковскис
15
Босанчич
9
Контрерас
20
Сойсало
20
Сойсало
9
Контрерас
18
Регза
25
25
18
Регза
Остались в запасе
Твенте
Рига
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
Главный тренер
Рон Янс
12
Kristaps Zommers
ВР
1
Рихардс Матревикс
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Хрвойе Бабец
ОП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
11
Brian Peña
ЦП
16
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Kristaps Zommers
ВР
1
Рихардс Матревикс
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Хрвойе Бабец
ОП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
11
Brian Peña
ЦП
16
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Адриан Гула
Статистика матча Твенте - Рига
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Рига
Лига конференций, 5 тур
Рига
- : -
10.12.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
2 : 0
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Рига
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+