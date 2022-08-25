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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Твенте - Фиорентина
Твенте - Фиорентина: обзор матча 25 августа 2022
Твенте
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фиорентина
90'
+4
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Бонавентура
90'
+4
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Иконе
90'
+3
Красная карточка
Игор
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
88'
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
81'
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Садилек
81'
Желтая карточка
М. Хилгерс
77'
76'
Желтая карточка
П. Голлини
71'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Соттиль
71'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
67'
Желтая карточка
Р. Зерруки
63'
60'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Ю. Мале
Желтая карточка
М. Садилек
58'
Желтая карточка
Р. Преппер
45'
43'
Желтая карточка
Ю. Мале
30'
Желтая карточка
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
3
Преппер
2
Хилгерс
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
4-3-2-1
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
14
Мале
93
Иконе
23
Соттиль
19
Кабрал
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
23
Садилек
9
Угальде
9
Угальде
23
Садилек
93
Иконе
28
Мартинес
28
Мартинес
93
Иконе
14
Мале
8
Мандрагора
8
Мандрагора
14
Мале
7
Бонавентура
24
Бенасси
24
Бенасси
7
Бонавентура
23
Соттиль
31
Гонсалес
31
Гонсалес
23
Соттиль
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Твенте
Фиорентина
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Твенте - Фиорентина
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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