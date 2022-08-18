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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Твенте
Фиорентина - Твенте: обзор матча 18 августа 2022
Фиорентина
18.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Твенте
2'
Н. Гонсалес
31'
А. Кабрал
65'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Твенте
Желтая карточка
Ю. Мале
90'
+5
Желтая карточка
С. Амрабат
90'
+1
90'
Замена
С. Стейн
️️️️
Р. Зерруки
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
86'
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
86'
76'
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
70'
Желтая карточка
В. Черны
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
69'
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Черны
Пас отдал
Г. Смал
62'
Желтая карточка
М. Влап
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Соттиль
61'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
61'
55'
Желтая карточка
Р. Преппер
46'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Х. Плегесуэло
Желтая карточка
Н. Миленкович
39'
33'
Желтая карточка
Г. Смал
ГОЛ! 2:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Соттиль
31'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
22
Настасич
5
Венути
4
Амрабат
32
Дункан
14
Мале
23
Соттиль
31
Гонсалес
19
Кабрал
4-2-2-2
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
23
Соттиль
93
Иконе
93
Иконе
23
Соттиль
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
6
Зерруки
14
Стейн
14
Стейн
6
Зерруки
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
Остались в запасе
Фиорентина
Твенте
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фиорентина - Твенте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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