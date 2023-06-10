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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Луки-Энергия
Спартак К - Луки-Энергия: обзор матча 10 июня 2023
Спартак К
10.06.2023, суббота, 16:30
Россия. Вторая лига. Группа 2, группа A, 12 тур
0 : 2
Завершен
Луки-Энергия
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Матчи команд
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