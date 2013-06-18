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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 18 июня 2013
Спартак
18.06.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Рубин
7'
А. Касаев
37'
В. Дядюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Рубин
60'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
В. Дядюн
60'
Замена
Н. Качарава
️️️️
К. Ансальди
60'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
Р. Шаронов
46'
Замена
И. Маркано
️️️️
О. Кузьмин
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Дядюн
30'
Замена
С. Навас
️️️️
С. Кверквелия
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спартак - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Лига Европы, 1 раунд
Спартак
2 : 3
07.07.2016
Адмира
Лига Европы, 1 раунд
Адмира
1 : 1
30.06.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Спартак
1 : 3
18.06.2013
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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14:56
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11 ноября
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Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
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Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
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