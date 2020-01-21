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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Лехия
Рубин - Лехия: обзор матча 21 января 2020
Рубин
21.01.2020, вторник, 15:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Лехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рубин - Лехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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Рубин
Лехия
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
6
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
Вчера, 14:51
15
Орлов прокомментировал резонансное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 14:19
14
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
6
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
Вчера, 14:51
15
Орлов прокомментировал резонансное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 14:19
14
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
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