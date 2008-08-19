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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Кубань (ЛФЛ)
Носта - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 августа 2008
Носта
19.08.2008, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
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Таблица
Статистика матча Носта - Кубань (ЛФЛ)
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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