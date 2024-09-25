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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Машук-КМВ - Родина
Машук-КМВ - Родина: обзор матча 25 сентября 2024
Машук-КМВ
25.09.2024, среда, 16:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 3
Завершен
Родина
17'
И. Антонов
53'
М. Абдусаламов
60'
Д. Чернышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Родина
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Чернышев
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Абдусаламов
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Антонов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
6
Ислам Пеков
ОП
7
Севада Торосян
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
11
Анзор Хутов
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
8
Илья Антонов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Машук-КМВ
22
Олег Суворов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
29
Тамаз Топурия
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
Родина
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
23
Азиз Газиев
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Саганович
19
Хизриев
6
Ушахин
4
Мачилов
8
Кусков
15
Гусенгаджиев
6
Пеков
7
Торосян
93
Ахмедханов
11
Хутов
99
Суанов
3-2-2-2-1
45
Сангаре
24
Клещенко
15
Кочиев
8
Стефанишин
88
Сокол
95
Чернышев
72
Гордюшенко
30
Данилин
24
Мальцев
8
Антонов
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Машук-КМВ
Родина
22
Олег Суворов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
29
Тамаз Топурия
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
23
Азиз Газиев
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
22
Олег Суворов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
29
Тамаз Топурия
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
23
Азиз Газиев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Машук-КМВ - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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Машук-КМВ
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