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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Штурм
Локомотив - Штурм: обзор матча 01 декабря 2011
Локомотив
01.12.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
3 : 1
Завершен
Штурм
62'
Майкон
71'
Д. Сычев (П)
89'
Д. Глушаков
63'
Ф. Кайнц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Штурм
ГОЛ! 3:1!
Д. Глушаков
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
М. Вебер
Желтая карточка
Р. Шишкин
Замена
М. Вайнбергер
️️️️
К. Клем
Желтая карточка
М. Эренрайх
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Сычев
Замена
М. Хаас
️️️️
Д. Бодул
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
В. Игнатьев
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Майкон
️️️️
С. Ибричич
Желтая карточка
С. Ибричич
+1
Желтая карточка
Р. Кинаст
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Й. Штандфест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
28
Флориан Нюхольд
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
14
Кристиан Клем
ЛП
8
Маттиас Кох
(К)
ОП
6
Мануэль Вебер
ОП
17
Мартин Эренрайх
ПП
42
Роман Кинаст
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
29
Сандро Фода
ЦП
10
Самир Муратович
АП
7
Марио Хаас
ЦФ
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
3-3-3-1
1
Амельченко
20
Игнатьев
3
Да Кошта
4
Дюрица
55
Янбаев
0
Сапатер
49
Шишкин
6
Торбинский
9
Ибричич
88
Глушаков
0
Сычев
4-2-2-2
22
Чавлина
25
Штандфест
12
Дудич
28
Нюхольд
2
Попхадзе
8
Кох
6
Вебер
17
Эренрайх
14
Клем
10
Бодул
42
Кинаст
0
Сычев
10
Минченков
10
Минченков
0
Сычев
9
Ибричич
11
Майкон
11
Майкон
9
Ибричич
10
Бодул
7
Хаас
7
Хаас
10
Бодул
25
Штандфест
11
Кайнц
11
Кайнц
25
Штандфест
14
Клем
26
Вайнбергер
26
Вайнбергер
14
Клем
Остались в запасе
Локомотив
Штурм
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Сандро Фода
ЦП
34
Александр Шахнер
ВР
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
10
Самир Муратович
АП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
29
Сандро Фода
ЦП
34
Александр Шахнер
ВР
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
10
Самир Муратович
АП
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Локомотив - Штурм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Штефан Лупп
Гвидо Клефе
Дополнительные помощники:
Роберт Хартманн
Петер Зиппель
Резервный судья:
Гвидо Винкманн
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая)
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