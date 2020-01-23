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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Осиек - Локомотив
Осиек - Локомотив: обзор матча 23 января 2020
Осиек
23.01.2020, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осиек - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
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