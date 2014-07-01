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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Мюнхен 1860
Локомотив - Мюнхен 1860: обзор матча 01 июля 2014
Локомотив
01.07.2014, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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Локомотив
Мюнхен 1860
Колосков – о ситуации в «Локомотиве»: «Если говорить прямо, команду просто развалили»
Вчера, 22:51
2
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
Вчера, 19:50
Смородская – о новом тренере «Локомотива»: «Что он умеет? Кричать громко – и все»
Вчера, 19:11
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Смородская двумя словами описала ситуацию с Галактионовым в «Локомотиве»
Вчера, 17:51
3
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
Вчера, 16:05
13
Колосков – о ситуации в «Локомотиве»: «Если говорить прямо, команду просто развалили»
Вчера, 22:51
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Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
Вчера, 19:50
Смородская – о новом тренере «Локомотива»: «Что он умеет? Кричать громко – и все»
Вчера, 19:11
5
Смородская двумя словами описала ситуацию с Галактионовым в «Локомотиве»
Вчера, 17:51
3
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
Вчера, 16:05
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«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
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«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
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2018.11.16 15:20
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