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Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Жилина
Крылья Советов - Жилина: обзор матча 15 февраля 2014
Крылья Советов
15.02.2014, суббота, 13:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Жилина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 3
02.11.2026
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2 : 0
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
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21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 13 тур
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4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
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