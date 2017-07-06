Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Марибор - Краснодар
Марибор - Краснодар: обзор матча 06 июля 2017
Марибор
06.07.2017, четверг, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марибор - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Людски врт
Новости команд
Все
Марибор
Краснодар
«Матч ТВ» покажет только одну игру 15-го тура РПЛ
01:05
1
Галицкий, которому давно предрекали смерть, двумя словами ответил на вопрос о самочувствии
Вчера, 19:53
3
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
Вчера, 11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
17 ноября
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
«Матч ТВ» покажет только одну игру 15-го тура РПЛ
01:05
1
Галицкий, которому давно предрекали смерть, двумя словами ответил на вопрос о самочувствии
Вчера, 19:53
3
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
Вчера, 11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+