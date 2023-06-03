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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Шинник
Краснодар-2 - Шинник: обзор матча 03 июня 2023
Краснодар-2
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
33'
Д. Карпов
66'
Р. Халназаров
74'
Н. Гетьман
90+1'
В. Литвинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Шинник
ГОЛ! 4:0!
В. Литвинов
90'
+1
82'
Замена
А. Батютин
️️️️
И. Соколов
Желтая карточка
Р. Защепкин
76'
ГОЛ! 3:0!
Н. Гетьман
74'
71'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
А. Кулишев
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Кокоев
71'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
69'
ГОЛ! 2:0!
Р. Халназаров
66'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
62'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
О. Исаенко
62'
57'
Замена
А. Семенов
️️️️
Р. Емельянов
57'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Е. Осипов
50'
Желтая карточка
Р. Емельянов
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
В. Зинков
45'
+1
Желтая карточка
Н. Покидышев
ГОЛ! 1:0!
Д. Карпов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
91
Степан Комар
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
77
Никита Гетьман
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
99
Данил Полях
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
3-2-3-2
34
Голиков
44
Исаенко
4
Литвинов
13
Иванов
91
Комар
17
Кокоев
70
Самко
10
Защепкин
94
Кучугура
90
Кутовой
11
Карпов
3-1-4-2
95
Вамбольт
17
Покидышев
19
Осипов
29
Хитяев
92
Емельянов
32
Соколов
15
Самойлов
52
Леонтьев
5
Зинков
32
Кулишев
10
Савинов
44
Исаенко
32
Пивоваров
32
Пивоваров
44
Исаенко
17
Кокоев
77
Гетьман
77
Гетьман
17
Кокоев
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
92
Емельянов
28
Семенов
28
Семенов
92
Емельянов
19
Осипов
76
Стешин
76
Стешин
19
Осипов
5
Зинков
7
Чуканов
7
Чуканов
5
Зинков
32
Кулишев
78
Кузнецов
78
Кузнецов
32
Кулишев
32
Соколов
72
Батютин
72
Батютин
32
Соколов
Остались в запасе
Краснодар-2
Шинник
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
99
Данил Полях
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
99
Данил Полях
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Краснодар-2 - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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