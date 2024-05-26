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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Новосибирск - Краснодар-2
Сибирь - Краснодар-2: обзор матча 26 мая 2024
Сибирь
26.05.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
72'
А. Конев
76'
Н. Рожков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сибирь - Краснодар-2
Желтая карточка
М. Киселев
90'
+5
Замена
В. Говор
️️️️
М. Бамматгереев
90'
Замена
А. Кузьмин
️️️️
Г. Бахарев
83'
Замена
Е. Глухов
️️️️
В. Тюрин
83'
82'
Замена
А. Домоцев
️️️️
К. Муллин
82'
Замена
Д. Кратков
️️️️
Р. Чобанов
82'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Ю. Железнов
Желтая карточка
Н. Рожков
77'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Рожков
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Конев
72'
71'
Замена
Д. Карпов
️️️️
Э. Багринцев
71'
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Кучугура
Замена
А. Конев
️️️️
К. Попов
63'
52'
Желтая карточка
Н. Плотников
Желтая карточка
О. Шалаев
46'
Замена
Н. Рожков
️️️️
А. Кобялко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
10
Никита Рожков
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
77
Никита Гетьман
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Киселев
49
Караев
27
Ерохин
11
Соловьев
18
Шалаев
21
Макурин
10
Бамматгереев
13
Тюрин
70
Бахарев
24
Попов
22
Кобялко
4-2-3-1
34
Голиков
28
Жилкин
29
Шахов
44
Сухорученко
91
Куликов
22
Чобанов
19
Плотников
10
Багринцев
94
Кучугура
14
Железнов
9
Муллин
24
Попов
10
Конев
10
Конев
24
Попов
22
Кобялко
10
Рожков
10
Рожков
22
Кобялко
13
Тюрин
17
Глухов
17
Глухов
13
Тюрин
10
Бамматгереев
54
Говор
54
Говор
10
Бамматгереев
70
Бахарев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
70
Бахарев
22
Чобанов
88
Кратков
88
Кратков
22
Чобанов
94
Кучугура
77
Гетьман
77
Гетьман
94
Кучугура
14
Железнов
70
Губжоков
70
Губжоков
14
Железнов
10
Багринцев
11
Карпов
11
Карпов
10
Багринцев
9
Муллин
33
Домоцев
33
Домоцев
9
Муллин
Остались в запасе
Сибирь
Краснодар-2
8
Артемий Малеев
АП
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
Главный тренер
Алексей Медведев
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
31
Даниил Полянский
ВР
53
Макар Ильюшенок
ВР
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Алексей Медведев
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Сибирь - Краснодар-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
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