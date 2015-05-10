Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Химик
Оренбург - Химик: обзор матча 10 мая 2015
Оренбург
10.05.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Химик
68'
А. Малых
90+1'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Химик
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
90'
+1
Замена
А. Хазов
️️️️
И. Коронов
87'
82'
Замена
В. Ильин
️️️️
Г. Джикия
Желтая карточка
А. Кобялко
76'
76'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Д. Соколов
Замена
М. Яковлев
️️️️
Х. Аппаев
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Малых
68'
Замена
А. Малых
️️️️
В. Парняков
66'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Друзин
59'
58'
Замена
А. Валикаев
️️️️
С. Квасов
Желтая карточка
И. Коронов
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
15
Андреев
80
Климов
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
26
Васиев
30
Друзин
8
Шогенов
14
Коронов
14
Аппаев
4-1-4-1
77
Чуваев
8
Федотов
23
Чернов
14
Джикия
4
Бабенков
18
Карасев
25
Соколов
26
Нестеренко
17
Квасов
38
Зинович
19
Касьян
10
Парняков
12
Малых
12
Малых
10
Парняков
14
Аппаев
9
Яковлев
9
Яковлев
14
Аппаев
30
Друзин
22
Кобялко
22
Кобялко
30
Друзин
14
Коронов
16
Хазов
16
Хазов
14
Коронов
17
Квасов
5
Валикаев
5
Валикаев
17
Квасов
25
Соколов
24
Столбовой
24
Столбовой
25
Соколов
14
Джикия
98
Ильин
98
Ильин
14
Джикия
Остались в запасе
Оренбург
Химик
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Оренбург - Химик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Химик
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+