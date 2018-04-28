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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Ротор (мол)
Энергомаш - Ротор (мол): обзор матча 28 апреля 2018
Энергомаш
28.04.2018, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
3 : 0
Завершен
Ротор (мол)
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Статистика матча Энергомаш - Ротор (мол)
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0
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Энергомаш
Ротор (мол)
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» перешел в «Ротор-Волгоград»
2017.07.20 14:28
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Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
Кубок России. «Энергомаш» разгромил «Кубань» и встретится с «Уфой»
2016.08.24 20:55
8
«Кубань» может подписать контракт с Концедаловым
2016.01.22 00:35
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» перешел в «Ротор-Волгоград»
2017.07.20 14:28
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