Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Заглембе - Динамо
Заглембе - Динамо: обзор матча 20 января 2020
Заглембе
20.01.2020, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 5
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Заглембе - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Заглембе
Динамо
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
6
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Агент Тюкавина объяснил, почему игрока заменили на 60-й минуте
10:43
4
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
6
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Агент Тюкавина объяснил, почему игрока заменили на 60-й минуте
10:43
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+